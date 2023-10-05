В Азербайджане начинается конкурс по набору учителей в дошкольные учебные заведения

С сегодняшнего дня в Азербайджане начинается этап приема электронных документов в рамках конкурса по приему на работу учителей - воспитателей в дошкольные образовательные учреждения.

С сегодняшнего дня в Азербайджане начинается этап приема электронных документов в рамках конкурса по приему на работу учителей - воспитателей в дошкольные образовательные учреждения.

Об этом Report сообщили в Центре человеческих ресурсов при Институте образования.

Процесс продлится с 5 по 12 октября. Кандидаты, желающие принять участие в конкурсе, могут пройти регистрацию на сайте www.miq.edu.az .

Отметим, что конкурс по приему на работу учителей - воспитателей в дошкольные образовательные учреждения в прошлом году впервые проводился в централизованном порядке. На сегодня по результатам конкурса трудоустроено 244 человека, вакантным остается 91 место.

В конкурсе могут принять участие лица, окончившие средние специальные и высшие учебные заведения по соответствующей специальности.