В Азербайджане начинается электронное перемещение учащихся

Сегодня с 11:00 начинается электронный процесс перемещения учащихся, за исключением учащихся I и X классов и дошкольных подготовительных групп.
Как сообщили Report в Министерстве образования Азербайджана, процесс перемещения учащихся осуществляется через портал
Со следующего учебного года перемещение внутри страны учащихся, получающих образование в общеобразовательных учебных заведениях в Нахчыванской Автономной Республике, также будет осуществляться в электронном порядке.
Электронизация перемещения учеников служит сокращению дистанции в этом процессе между школой и родителями, и более прозрачной организации контактов между родителями и учебными заведениями.