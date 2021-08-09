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В Азербайджане начинается электронное перемещение учащихся

В Азербайджане начинается электронное перемещение учащихся С сегодняшнего дня с 11:00 начинается электронный процесс перемещения учащихся, за исключением учащихся I и X классов и дошкольных подготовительных групп.
Наука и образование
9 августа 2021 г. 08:18
В Азербайджане начинается электронное перемещение учащихся
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Сегодня с 11:00 начинается электронный процесс перемещения учащихся, за исключением учащихся I и X классов и дошкольных подготовительных групп.

Как сообщили Report в Министерстве образования Азербайджана, процесс перемещения учащихся осуществляется через портал http://www.sy.edu.az.

Со следующего учебного года перемещение внутри страны учащихся, получающих образование в общеобразовательных учебных заведениях в Нахчыванской Автономной Республике, также будет осуществляться в электронном порядке.

Электронизация перемещения учеников служит сокращению дистанции в этом процессе между школой и родителями, и более прозрачной организации контактов между родителями и учебными заведениями.

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Версия на азербайджанском языке Bu gündən şagirdlərin yerdəyişməsinə başlanılır

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