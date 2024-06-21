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В Азербайджане начался выбор специальностей в магистратуру вузов

В Азербайджане начался выбор специальностей в магистратуру вузов В Азербайджане начался выбор специальностей в магистратуру вузов на 2024/2025 учебный год.
Наука и образование
21 июня 2024 г. 12:13
В Азербайджане начался выбор специальностей в магистратуру вузов

В Азербайджане начался выбор специальностей в магистратуру вузов на 2024/2025 учебный год.

Как сообщили Report в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ), отбор пройдет с 21 по 30 июня.

К выбору специальностей допускаются бакалавры, успешно прошедшие два тура вступительного экзамена в магистратуру (11 и 28 февраля) и конкурсный отбор.

Бакалаврам необходимо осуществить выбор специальности через интернет с 21 по 30 июня 2024 года (до 23:59).

Каждый бакалавр может выбрать до 20 кодов специальностей в соответствии с программой экзамена на государственной и платной основе. Выбранные специальности должны соответствовать программе, по которой бакалавр сдавал экзамен.

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Версия на азербайджанском языке Ali təhsil müəssisələrinin magistraturalarına ixtisas seçimi başlayıb

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