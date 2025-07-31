О нас

В Азербайджане начался выбор специальностей для поступления в колледжи

В Азербайджане начался выбор специальностей для поступления в колледжи В Азербайджане начался выбор специальностей для поступления в колледжи
Наука и образование
31 июля 2025 г. 09:57
В Азербайджане начался выбор специальностей для поступления в колледжи

В Азербайджане начался выбор специальностей для участия в конкурсе по приему студентов в средние специальные учебные заведения (колледжи) на базе общего (9-летнего) среднего образования.

Как сообщили Report в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ), выбор специальностей для поступления в колледжи будет осуществляться онлайн с 31 июля до 23:59 7 августа.

На данном этапе абитуриенты должны выбрать специальности, на которые хотят поступить, ввести соответствующие коды в электронном заявлении абитуриента и подтвердить их.

К отбору специальностей допускаются учащиеся, набравшие на вступительных экзаменах в общем не менее 50 баллов, не менее 20 баллов по азербайджанскому или русскому языкам и не менее 10 баллов по математике.

Специальности, плановые места и другая необходимая информация о выборе специальностей на 2025/26 учебный год опубликованы в 3-м номере журнала "Абитуриент".

Абитуриенты также могут обратиться в Консультационные центры ГЭЦ по поводу выбора специальности.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Kolleclərə ixtisas seçimi başlayıb

Другие новости из категории

В Азербайджане вводятся новые правила выбора вакансий при приеме учителей на работу
В Азербайджане вводятся новые правила выбора вакансий при приеме учителей на работу
30 июля 2025 г. 16:15
Более 2300 педагогов не прошли профессиональную сертификацию в этом году
Более 2300 педагогов не прошли профессиональную сертификацию в этом году
30 июля 2025 г. 16:10
В Азербайджане с начала года уволен 41 директор детского сада
В Азербайджане с начала года уволен 41 директор детского сада
30 июля 2025 г. 16:01
Госагентство о ключевой роли своевременного начала школьного образования в развитии ребенка
Госагентство о ключевой роли своевременного начала школьного образования в развитии ребенка
30 июля 2025 г. 16:00
Нурлан Исмаилбейли: Требовать покупку школьной формы в конкретных магазинах недопустимо
Нурлан Исмаилбейли: Требовать покупку школьной формы в конкретных магазинах недопустимо
30 июля 2025 г. 15:58
В Госагентстве дошкольного образования заявили о строгом контроле в вопросе питания в детских садах
В Госагентстве дошкольного образования заявили о строгом контроле в вопросе питания в детских садах
30 июля 2025 г. 15:52
Завотделом: В государственных детсадах проводится процесс оптимизации
Завотделом: В государственных детсадах проводится процесс оптимизации
30 июля 2025 г. 15:51
В детских садах Азербайджана открыты 320 вакансий для воспитателей-учителей
В детских садах Азербайджана открыты 320 вакансий для воспитателей-учителей
30 июля 2025 г. 15:47
В Ярдымлинском районе обнаружены древние артефакты
ФотоВ Ярдымлинском районе обнаружены древние артефакты
30 июля 2025 г. 13:58
В Азербайджане в июне не признаны дипломы 46 выпускников иностранных вузов
В Азербайджане в июне не признаны дипломы 46 выпускников иностранных вузов
30 июля 2025 г. 12:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi