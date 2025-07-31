В Азербайджане начался выбор специальностей для поступления в колледжи

В Азербайджане начался выбор специальностей для поступления в колледжи

В Азербайджане начался выбор специальностей для участия в конкурсе по приему студентов в средние специальные учебные заведения (колледжи) на базе общего (9-летнего) среднего образования.

Как сообщили Report в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ), выбор специальностей для поступления в колледжи будет осуществляться онлайн с 31 июля до 23:59 7 августа.

На данном этапе абитуриенты должны выбрать специальности, на которые хотят поступить, ввести соответствующие коды в электронном заявлении абитуриента и подтвердить их.

К отбору специальностей допускаются учащиеся, набравшие на вступительных экзаменах в общем не менее 50 баллов, не менее 20 баллов по азербайджанскому или русскому языкам и не менее 10 баллов по математике.

Специальности, плановые места и другая необходимая информация о выборе специальностей на 2025/26 учебный год опубликованы в 3-м номере журнала "Абитуриент".

Абитуриенты также могут обратиться в Консультационные центры ГЭЦ по поводу выбора специальности.