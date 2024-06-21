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В Азербайджане начался сертификационный экзамен для почти 9 тыс. учителей

В Азербайджане начался сертификационный экзамен для почти 9 тыс. учителей В Азербайджане начался этап тестового экзамена в рамках процесса сертификации учителей математики.
Наука и образование
21 июня 2024 г. 10:17
В Азербайджане начался сертификационный экзамен для почти 9 тыс. учителей

В Азербайджане начался этап тестового экзамена в рамках процесса сертификации учителей математики.

Как сообщает Report, всего экзамен сдают около 9 тыс. учителей примерно в 10 школах.

На этапе тестирования учителям предстоит ответить на 60 вопросов в течение 120 минут. Каждый правильный ответ оценивается 1 баллом. Подсчет баллов осуществляется в автоматизированном режиме, и набранный бал можно увидеть на экране компьютера сразу после завершения экзамена.

Набравшие не менее 30 баллов из возможных 60 получат право на участие в этапе собеседования.

Прошедшие сертификацию учителя получают сертификат на продолжение преподавательской деятельности в течение следующих 5 лет.

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Версия на азербайджанском языке Doqquz minə yaxın müəllim üçün sertifikasiya imtahanı başlayıb

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