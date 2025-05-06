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В Азербайджане началась запись на собеседование в первый класс с обучением на русском языке

В Азербайджане началась запись на собеседование в первый класс с обучением на русском языке 13:10
Наука и образование
6 мая 2025 г. 13:35
В Азербайджане началась запись на собеседование в первый класс с обучением на русском языке

В Азербайджане начата запись на собеседование в первый класс общеобразовательных учреждений с обучением на русском языке на 2025–2026 учебный год.

Об этом сообщили Report в Государственном агентстве по дошкольному и общему образованию.

Родители могут осуществить процесс записи на собеседования в рамках приема в первый класс с 6 по 20 мая.

Собеседование будет проводиться с 12 по 31 мая.

Процесс выбора школы и учителя для детей, успешно прошедших этап собеседования, будет организован с 17 июня по 12 сентября.

Отметим, что граждане, которые не могут самостоятельно пройти электронную регистрацию через систему www.mektebeqebul.edu.az или не имеют доступа к интернет-ресурсам, могут обратиться в ближайший альтернативный регистрационный центр, действующий на соответствующей территории, в "Колл-центры" агентства и местных органов управления образованием, а также в центры ASAN xidmət.

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Версия на азербайджанском языке I siniflər üçün rus bölməsi üzrə müsahibəyə yazılma prosesinə start verilib

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