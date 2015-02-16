Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ В Азербайджане начался прием заявлений в резидентуру. Как сообщает Report, начиная с сегодняшнего дня и до 23 февраля (исключая субботу и воскресенье) с 9.00 до 17.00, студенты должны представить оригиналы документов в Комиссию по приему документов.

Кандидаты, получившие сертификат электронной подписи в одном из Регистрационных центров Центра сертификации, при помощи этого сертификата могут утвердить "Электронное заявления кандидата", не обращаясь в КПД.

Напомним, что вступительный экзамен проходит в два этапа в форме теста. На первом этапе проверяются знания кандидата по базовым предметам, на втором этапе - по специальным предметам. Первый этап экзамена состоится 15 марта, второй этап - 7 июля.