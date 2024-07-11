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В Азербайджане начался прием в дошкольные подготовительные группы

В Азербайджане начался прием в дошкольные подготовительные группы Сегодня началась регистрация в дошкольные подготовительные группы общеобразовательных учреждений на 2024/25 учебный год.
Наука и образование
11 июля 2024 г. 11:38
В Азербайджане начался прием в дошкольные подготовительные группы

Сегодня началась регистрация в дошкольные подготовительные группы общеобразовательных учреждений на 2024/25 учебный год.

Как сообщает Report, регистрация осуществляется через электронную систему mektebeqebul.edu.az.

Выбор школ и учителей для групп с обучением на азербайджанском языке начнется 16 июля в 11:00, а школ и учителей для групп с негосударственным языком обучения - 18 июля в 11:00.

Отметим, что в дошкольные подготовительные группы принимаются дети, которым в текущем году исполнилось 5 лет (2019 г.р.).

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