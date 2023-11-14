В Азербайджане начался прием документов на сдачу экзаменов экстерном

Начинается прием документов на сдачу экзаменов экстерном для граждан, которые не смогли окончить общее среднее (IX) и полное среднее (XI) уровни образования.

Начинается прием документов на сдачу экзаменов экстерном для граждан, которые не смогли получить общее среднее (IX) и полное среднее (XI) образование.

Об этом сообщили Report в Управлении образования города Баку.

Прием документов для желающих принять участие в экзамене будет проводиться с 15 ноября по 15 декабря. Документы необходимо представить в управление в указанный период.

Экстернатная форма обучения направлена на создание условий для лиц, которые по различным причинам не смогли завершить общее среднее и полное среднее образование, сдать выпускной экзамен по этим уровням и получить соответствующий документ. Лица, успешно сдавшие экстернат, будут иметь право на участие в выпускных экзаменах, проводимых Государственным экзаменационным центром для получения документа (аттестата) об общем среднем и полном среднем образовании.

В случае возникновения дополнительных вопросов, можно обратиться в колл-центр Управления образования города Баку (146-1).