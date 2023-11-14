О нас

В Азербайджане начался прием документов на сдачу экзаменов экстерном

В Азербайджане начался прием документов на сдачу экзаменов экстерном Начинается прием документов на сдачу экзаменов экстерном для граждан, которые не смогли окончить общее среднее (IX) и полное среднее (XI) уровни образования.
Наука и образование
14 ноября 2023 г. 12:34
В Азербайджане начался прием документов на сдачу экзаменов экстерном

Начинается прием документов на сдачу экзаменов экстерном для граждан, которые не смогли получить общее среднее (IX) и полное среднее (XI) образование.

Об этом сообщили Report в Управлении образования города Баку.

Прием документов для желающих принять участие в экзамене будет проводиться с 15 ноября по 15 декабря. Документы необходимо представить в управление в указанный период.

Экстернатная форма обучения направлена на создание условий для лиц, которые по различным причинам не смогли завершить общее среднее и полное среднее образование, сдать выпускной экзамен по этим уровням и получить соответствующий документ. Лица, успешно сдавшие экстернат, будут иметь право на участие в выпускных экзаменах, проводимых Государственным экзаменационным центром для получения документа (аттестата) об общем среднем и полном среднем образовании.

В случае возникновения дополнительных вопросов, можно обратиться в колл-центр Управления образования города Баку (146-1).

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Eksternat imtahanları üçün sənəd qəbuluna start verilir

Другие новости из категории

Пройдет тестовый экзамен по приему на работу заместителей директоров
Пройдет тестовый экзамен по приему на работу заместителей директоров
14 ноября 2023 г. 10:52
ГЭЦ объявил результаты экзаменов на госслужбу
ГЭЦ объявил результаты экзаменов на госслужбу
13 ноября 2023 г. 15:00
Минобразования обнародовало перечень программ обучения в зарубежных вузах на 2024/25 учебный год
Минобразования обнародовало перечень программ обучения в зарубежных вузах на 2024/25 учебный год
13 ноября 2023 г. 14:51
Выпускникам курсов китайского языка, организованных при поддержке Фонда Гейдара Алиева, вручены сертификаты
Выпускникам курсов китайского языка, организованных при поддержке Фонда Гейдара Алиева, вручены сертификаты
13 ноября 2023 г. 12:36
ГЭЦ обратился к кандидатам, сдавшим экзамен по приему на госслужбу
ГЭЦ обратился к кандидатам, сдавшим экзамен по приему на госслужбу
13 ноября 2023 г. 10:43
ГЭЦ Азербайджана провел экзамен для желающих получить сертификат бухгалтера
ГЭЦ Азербайджана провел экзамен для желающих получить сертификат бухгалтера
12 ноября 2023 г. 16:06
Ученые изобрели новый метод регенерации мышечной ткани
Ученые изобрели новый метод регенерации мышечной ткани
12 ноября 2023 г. 01:08
Азербайджанские школьники завоевали золотые и серебряные медали на олимпиаде в США
ФотоАзербайджанские школьники завоевали золотые и серебряные медали на олимпиаде в США
9 ноября 2023 г. 20:41
Идрис Исаев встретился с министром образования Джибути
ФотоИдрис Исаев встретился с министром образования Джибути
8 ноября 2023 г. 18:39
Телескоп Евклид отправил первые изображения в рамках миссии Темная Вселенная
ФотоТелескоп "Евклид" отправил первые изображения в рамках миссии "Темная Вселенная"
8 ноября 2023 г. 08:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi