В Азербайджане начался отбор специальностей для поступления в вузы

Государственный экзаменационный центр объявил отбор специальностей для желающих поступить в высшие учебные заведения.

Государственный экзаменационный центр объявил отбор специальностей для желающих поступить в высшие учебные заведения.

Как сообщает Report, отбор специальностей проводится онлайн и продлится до 28 августа по всем группам специальностей.

Получившие право выбора специальности абитуриенты могут отметить до 15 кодов желаемых специальностей в "Электронном заявлении абитуриента по выбору специальности" на интернет-странице eservices.dim.gov.az/erizebak/ixtisas1 и подтвердить их.

Абитуриенты при выборе специальностей по желанию отмечают плановые места либо по госзаказу, либо на платной основе. Если абитуриент желает принять участие в конкурсе по какой-либо специальности как на основе госзаказа, так и на платной основе, он должен дважды ввести код этой специальности, указав поочередно госзаказ и платную основу.

Абитуриенты, получившие высшее образование за счет государства, не могут выбирать места, выделенные в рамках госзаказа.