О нас

В Азербайджане начался отбор специальностей для поступления в вузы

В Азербайджане начался отбор специальностей для поступления в вузы Государственный экзаменационный центр объявил отбор специальностей для желающих поступить в высшие учебные заведения.
Наука и образование
16 августа 2023 г. 11:36
В Азербайджане начался отбор специальностей для поступления в вузы

Государственный экзаменационный центр объявил отбор специальностей для желающих поступить в высшие учебные заведения.

Как сообщает Report, отбор специальностей проводится онлайн и продлится до 28 августа по всем группам специальностей.

Получившие право выбора специальности абитуриенты могут отметить до 15 кодов желаемых специальностей в "Электронном заявлении абитуриента по выбору специальности" на интернет-странице eservices.dim.gov.az/erizebak/ixtisas1 и подтвердить их.

Абитуриенты при выборе специальностей по желанию отмечают плановые места либо по госзаказу, либо на платной основе. Если абитуриент желает принять участие в конкурсе по какой-либо специальности как на основе госзаказа, так и на платной основе, он должен дважды ввести код этой специальности, указав поочередно госзаказ и платную основу.

Абитуриенты, получившие высшее образование за счет государства, не могут выбирать места, выделенные в рамках госзаказа.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ali təhsil müəssisələrinə ixtisas seçimi başlayıb

Экслюзивные новости

В Азербайджане до конца года 55% домохозяйств будут обеспечены оптоволоконным интернетом
В Азербайджане до конца года 55% домохозяйств будут обеспечены оптоволоконным интернетом
16 августа 2023 г. 11:40
Пресечена попытка разведывательного полета квадрокоптера ВС Армении над НАР
Пресечена попытка разведывательного полета квадрокоптера ВС Армении над НАР
16 августа 2023 г. 11:15
Политолог: Рассматривая запрос Армении, Совбез ООН отрабатывает заказ со стороны США
Политолог: Рассматривая запрос Армении, Совбез ООН отрабатывает заказ со стороны США
15 августа 2023 г. 10:52
Британский политолог: Вероятность рассмотрения Советом Безопасности ООН обращения Армении ничтожна
Британский политолог: Вероятность рассмотрения Советом Безопасности ООН обращения Армении ничтожна
14 августа 2023 г. 16:54
Эксперт: Армения пытается искусственно создать видимость гуманитарного кризиса в Карабахе
Эксперт: Армения пытается искусственно создать видимость гуманитарного кризиса в Карабахе
14 августа 2023 г. 16:10
Акиф Исламзаде поблагодарил президента: Я испытываю огромную радость
Акиф Исламзаде поблагодарил президента: Я испытываю огромную радость
14 августа 2023 г. 14:50
Мэтью Брайза: Провокации на Лачынской дороге связаны с неприятием Арменией проигрыша в войне
Мэтью Брайза: Провокации на Лачынской дороге связаны с неприятием Арменией проигрыша в войне
11 августа 2023 г. 12:53
Мать украинца-защитника Карабаха: Когда в Украине началась война, нас пригласили в Баку
ФотоМать украинца-защитника Карабаха: Когда в Украине началась война, нас пригласили в Баку
10 августа 2023 г. 16:56
Холматов: Узбекистан в 2022 году увеличил объем грузоперевозок по Среднему коридору в два раза
Холматов: Узбекистан в 2022 году увеличил объем грузоперевозок по Среднему коридору в два раза
10 августа 2023 г. 10:46
Политолог: Требование бесконтрольного въезда на территорию Азербайджана – демонстрация двойных стандартов
Политолог: Требование бесконтрольного въезда на территорию Азербайджана – демонстрация двойных стандартов
9 августа 2023 г. 13:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi