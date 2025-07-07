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В Азербайджане начался отбор специализаций в магистратуру

В Азербайджане начался отбор специализаций в магистратуру 10:58
Наука и образование
7 июля 2025 г. 11:37
В Азербайджане начался отбор специализаций в магистратуру

В высших учебных заведениях Азербайджана начался отбор специализаций в магистратуру.

Об этом Report сообщили в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ).

К отбору специализаций допускаются бакалавры, которые соответствуют минимальным требованиям, установленным по результатам первой или второй попыток вступительного экзамена (также экзамена на профпригодность по некоторым программам), проводимых 16 февраля и 11 мая 2025 года.

Отбор специализаций для участия в конкурсе на поступление в магистратуру вузов необходимо осуществить с 7 по 13 июля 2025 года (до 23:59).

Список специализаций и мест, выделенных на эти специализации по программам, представлен в 4-м номере журнала "Магистр", который можно приобрести в главном административном здании ГЭЦ, в точке продаж Abiturient, в книжных магазинах, а также заказать на сайте www.abiturient.az и в приложении Wolt. https://shorturl.at/B4g0M

К конкурсу допускаются только бакалавры, выбравшие и подтвердившие свои специальности в "Электронном заявлении на выбор специальности бакалавра".

Полный текст объявления о выборе специальности можно прочитать по ссылке.

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