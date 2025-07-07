В Азербайджане начался отбор специализаций в магистратуру

В высших учебных заведениях Азербайджана начался отбор специализаций в магистратуру.
Об этом Report сообщили в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ).
К отбору специализаций допускаются бакалавры, которые соответствуют
Отбор специализаций для участия в конкурсе на поступление в магистратуру вузов необходимо осуществить с 7 по 13 июля 2025 года (до 23:59).
Список специализаций и мест, выделенных на эти специализации по программам, представлен в 4-м номере журнала "Магистр", который можно приобрести в главном административном здании ГЭЦ, в точке продаж Abiturient, в книжных магазинах, а также заказать на сайте www.abiturient.az и в приложении Wolt.
К конкурсу допускаются только бакалавры, выбравшие и подтвердившие свои специальности в
Полный текст объявления о выборе специальности можно прочитать по