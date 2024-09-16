В Азербайджане начался новый учебный год - ФОТОРЕПОРТАЖ

В 2024-2025 учебном году в средних школах городов Шуша, Ходжалы, Ханкенди и села Сус Лачынского района впервые за 33 года прозвенел первый звонок.

Как сообщает Report, в новом учебном году в школах на освобожденных от оккупации территориях будут обучаться 1 410 учеников.

Первый урок в общеобразовательных учреждениях на всей территории страны в этом году посвящен теме "Солидарность во имя зеленого мира".

В новом учебном году введены в эксплуатацию 29 новых школ, продолжается строительство 83 школ, отремонтировано более 670 школ.

Фото: Самира Гасанова