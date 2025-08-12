О нас

В Азербайджане начался набор воспитателей-учителей в детсады

В Азербайджане начался набор воспитателей-учителей в дошкольные образовательные учреждения.
Наука и образование
12 августа 2025 г. 13:24


В Азербайджане начался набор воспитателей-учителей в дошкольные образовательные учреждения.

Об этом сообщили Report в Государственном агентстве дошкольного и общего образования.

Согласно информации, по результатам конкурсов на замещение вакантных должностей воспитателей-учителей в дошкольных образовательных организациях в 2022 и 2023 годах было принято на работу 850 квалифицированных специалистов. Следующий конкурс запланирован на 22 августа 2025 года.

Отметим, что прием документов, проходивший с 29 июля по 4 августа, завершился. На соответствующую должность подали заявки 7 027 человек, одобрено около 5 000 заявок. В настоящее время по всей стране открыто около 400 вакансий воспитателей-учителей.

