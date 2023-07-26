В Азербайджане начался этап отбора вакансий в рамках конкурса по приему на работу учителей

С сегодняшнего дня в Баку стартует этап отбора вакансий в рамках конкурса по приему на работу учителей по всем предметам.

С сегодняшнего дня в Баку стартует этап отбора вакансий в рамках конкурса по приему на работу учителей по всем предметам.

Как сообщает Report, кандидаты, набравшие 40 баллов и выше, смогут до 11:00 31 июля зайти на свою личную страницу и выбрать вакансию.

Если кандидат впоследствии откажется от вакансии, он не сможет участвовать в последующих отборах.

Отметим, что 11-15 июля около 58 тыс. кандидатов сдали тестовые экзамены в 13 городах страны. В этом году посредством экзамена планируется трудоустройство 10 тыс. учителей. В отборе вакансий в первую очередь участвуют члены семей шехидов.