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В Азербайджане начался электронный перевод учащихся

В Азербайджане начался электронный перевод учащихся Сегодня в Азербайджане начался процесс электронного перевода учащихся 2-11 классов.
Наука и образование
1 ноября 2024 г. 11:00
В Азербайджане начался электронный перевод учащихся

Сегодня в Азербайджане начался процесс электронного перевода учащихся 2-11 классов.

Как сообщает Report, процесс перевода учащихся осуществляется через портал www.sy.edu.az.

Учащиеся, которые по различным причинам опоздали с регистрацией в 10-е классы, могут подать заявку на поступление в общеобразовательные учреждения через sy.edu.az с 1 ноября по 1 декабря.

Перевод для учащихся дошкольных групп и первых классов будет доступен с 11:00 25 ноября.

Отметим, что доступ в личный кабинет осуществляется только с помощью Единой системы доступа к цифровым услугам (Digital Login), предоставленной Министерством цифрового развития и транспорта.

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