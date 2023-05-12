В Азербайджане начали функционировать альтернативные центры регистрации в связи с приемом в первые классы

В Азербайджане функционируют альтернативные центры регистрации в связи с приемом электронных документов в первые классы общеобразовательных учреждений на 2023-2024 учебный год.

В Азербайджане функционируют альтернативные центры регистрации в связи с приемом электронных документов в первые классы общеобразовательных учреждений на 2023-2024 учебный год.

Об этом Report сообщили в Управлении образования города Баку.

Граждане, которые не могут самостоятельно пройти электронную регистрацию через систему www.mektebeqebul.edu.az или не имеют доступа к интернету, могут обратиться в ближайший альтернативный центр регистрации.

Альтернативные центры регистрации действуют в школах №136, 156, 234 в Хазарском районе, 17, 165 в Хатаинском районе, 145, 129 в Низаминском районе, 82 в Наримановском районе, 83, 217, 297 в Бинагадинском районе, 19 в Насиминском районе, 76, 114, 279 в Сураханском районе, 110, 180, 195, 228, 274, 288 в Гарадагском районе, 74, 128, 130 в Сабунчинском районе, 163 в Сабаильском районе, 18 в Ясамальском районе, 235 в Пираллахинском районе.

Родителю не нужно брать с собой ребенка при обращении в альтернативные центры регистрации.

Необходимая помощь родителям также оказывается по WhatsApp (050-996-76-63, 050-996-36-62, 050-996-46-68).

Граждане могут обращаться в альтернативные центры регистрации с 10:00 до 16:00 по I-V дням недели.