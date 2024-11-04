В Азербайджане началась выдача льготных студенческих карт TələbəPlus

В Бакинском государственном университете (БГУ) состоялась презентация льготных студенческих карт TələbəPlus, которые были впервые вручены 14 студентам, набравшим самые высокие баллы на вступительных экзаменах.

В Бакинском государственном университете (БГУ) состоялась презентация льготных студенческих карт TələbəPlus, которые были впервые вручены 14 студентам, набравшим самые высокие баллы на вступительных экзаменах.

Как сообщает Report, на мероприятии ректор БГУ Эльчин Бабаев подчеркнул важную роль данного проекта, реализуемого Фондом развития образования (ФРО), в процессе образования молодежи.

По его словам, карты предоставят студентам многочисленные льготы в секторе образования, здравоохранения, культуры, транспорта и пр.

Председатель правления ФРО Эльнур Насибов подчеркнул, что студенты БГУ станут первыми пользователями карт TələbəPlus: "В этом году впервые число студентов в вузах составило 250 тысяч, поэтому студенческие карты будут выданы в этом количестве. На следующем этапе проект охватит учащихся профтехучилищ, а в следующем учебном году – работников сферы образования".

Насибов отметил, что на данный момент льготы и скидки действуют в более чем в 200 объектах розничной торговли и общепита."В рамках подписанного с Министерством культуры Азербайджана соглашения студенты получат льготы на вход в музеи и выставочные залы. В дальнейшем скидки TələbəPlus будут распространяться также на услуги в сфере спорта, здравоохранения и транспорта", - подчеркнул он.