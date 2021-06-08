В Азербайджане началась регистрация в "Летнюю школу"

С сегодняшнего дня в общеобразовательных учреждениях начался процесс регистрации в “Летнюю школу”.

С сегодняшнего дня в общеобразовательных учреждениях начался процесс регистрации в “Летнюю школу”.

Как сообщили Report в Министерстве образования, родители (или другой законный представитель) учащихся, желающие принять участие в летних школах, которые будут организованы в общеобразовательных учреждениях, начиная с указанной даты могут обратиться к руководству общеобразовательного учреждения с заявлением.

Принять участие в “Летней школе” могут учащиеся I-Х классов всех общеобразовательных учреждений бесплатно и на добровольной основе.

”Летняя школа" организована с целью закрепления у учащихся необходимых знаний и умений, а также обобщения изученного. "Летняя школа" продлится с 16 по 30 июня.