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В Азербайджане началась регистрация в "Летнюю школу"

В Азербайджане началась регистрация в "Летнюю школу" С сегодняшнего дня в общеобразовательных учреждениях начался процесс регистрации в “Летнюю школу”.
Наука и образование
8 июня 2021 г. 16:24
В Азербайджане началась регистрация в Летнюю школу
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С сегодняшнего дня в общеобразовательных учреждениях начался процесс регистрации в “Летнюю школу”.

Как сообщили Report в Министерстве образования, родители (или другой законный представитель) учащихся, желающие принять участие в летних школах, которые будут организованы в общеобразовательных учреждениях, начиная с указанной даты могут обратиться к руководству общеобразовательного учреждения с заявлением.

Принять участие в “Летней школе” могут учащиеся I-Х классов всех общеобразовательных учреждений бесплатно и на добровольной основе.

”Летняя школа" организована с целью закрепления у учащихся необходимых знаний и умений, а также обобщения изученного. "Летняя школа" продлится с 16 по 30 июня.

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