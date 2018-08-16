В Азербайджане началась регистрация поступивших в вузы абитуриентов

Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Началась регистрация абитуриентов, поступивших в высшие учебные заведения Азербайджана.

Как сообщили Report в Государственном экзаменационном центре, поступившие абитуриенты должны пройти регистрацию с 16 по 28 августа (за исключением субботы, воскресенья и праздничных дней), представив документы в учебное заведение, в которое поступили.

Список требуемых документов абитуриенты могут получить из вузов, в которые поступили.

Непрохождение абитуриентом регистрации в указанный срок будет расцениваться как отказ от размещения на соответствующую специальность.