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    В Азербайджане началась регистрация поступивших в вузы абитуриентов

    Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Началась регистрация абитуриентов, поступивших в высшие учебные заведения Азербайджана.

    Как сообщили Report в Государственном экзаменационном центре, поступившие абитуриенты должны пройти регистрацию с 16 по 28 августа (за исключением субботы, воскресенья и праздничных дней), представив документы в учебное заведение, в которое поступили.

    Список требуемых документов абитуриенты могут получить из вузов, в которые поступили.

    Непрохождение абитуриентом регистрации в указанный срок будет расцениваться как отказ от размещения на соответствующую специальность.

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