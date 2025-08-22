В Азербайджане началась регистрация на тестовый экзамен по приему на госслужбу

В Азербайджане началась ​​регистрация на тестовый экзамен конкурса на административные руководящие должности (вида А) и административные исполнительные должности (вида В) государственной службы.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный экзаменационный центр, регистрация желающих принять участие в экзамене будет проходить с 11:00 22 августа до 18:00 11 сентября.

Отметим, что тестовые экзамены на должности, соответствующие подгруппам AB, AC вида А (административные руководящие должности) и подгруппам BA, BB вида В (административные исполнительные должности), состоятся 25 августа.

Экзамены пройдут в электронной форме в Баку и Нахчыване.

Экзамен для подгруппы BB начнется в 11:00, а экзамен для подгрупп AB, AC и BA - в 16:00.