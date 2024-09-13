В Азербайджане 5 тыс. студентов получили образовательные кредиты на осенний семестр

В Азербайджане на осенний семестр 2024/2025 учебного года около 5 тыс. студентам оформили образовательные кредиты.

В Азербайджане на осенний семестр 2024/2025 учебного года около 5 тыс. студентам оформили образовательные кредиты.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра науки и образования Кянан Керимзаде.

"Всего на осенний семестр поступило 8 тыс. заявок, около 5 тыс. из которых были одобрены. Это в свою очередь на 20% больше прошлогоднего показателя", - сказал он.

Замминистра также отметил, что среди получателей кредита 63% девушки, 37% - юноши.

По его словам, за три года существования Фонда студенческих образовательных кредитов заявки подали более 53 тыс. человек.

"По сей день оформлено более 41 тыс. студенческих кредитов. Из них 35% - социальные, а 65% - стандартные кредиты", - сказал он.