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В Азербайджане 5 тыс. студентов получили образовательные кредиты на осенний семестр

В Азербайджане 5 тыс. студентов получили образовательные кредиты на осенний семестр В Азербайджане на осенний семестр 2024/2025 учебного года около 5 тыс. студентам оформили образовательные кредиты.
Наука и образование
13 сентября 2024 г. 20:28
В Азербайджане 5 тыс. студентов получили образовательные кредиты на осенний семестр

В Азербайджане на осенний семестр 2024/2025 учебного года около 5 тыс. студентам оформили образовательные кредиты.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра науки и образования Кянан Керимзаде.

"Всего на осенний семестр поступило 8 тыс. заявок, около 5 тыс. из которых были одобрены. Это в свою очередь на 20% больше прошлогоднего показателя", - сказал он.

Замминистра также отметил, что среди получателей кредита 63% девушки, 37% - юноши.

По его словам, за три года существования Фонда студенческих образовательных кредитов заявки подали более 53 тыс. человек.

"По сей день оформлено более 41 тыс. студенческих кредитов. Из них 35% - социальные, а 65% - стандартные кредиты", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Bu günədək 2024/2025 tədris ilinin payız semestri üzrə 5 min təhsil krediti rəsmiləşdirilib

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