В Азербайджане обсуждают внедрение двойных дипломов по специальностям в сфере ВИЭ

Ведутся переговоры с Министерством науки и образования Азербайджана о внедрении двойных дипломов по специальностям в области возобновляемой энергетики.

Ведутся переговоры с Министерством науки и образования Азербайджана о внедрении двойных дипломов по специальностям в области возобновляемой энергетики.

Как сообщает Report, об этом сказал вице-президент BP по внешним связям и коммуникациям в Каспийском регионе Бахтияр Асланбейли на панельном обсуждении на тему "Университетско-промышленное партнерство" в рамках Форума развития образования.

По его словам, в Азербайджане в настоящее время не готовят достаточно специалистов в области энергетики из возобновляемых источников.

"Учитывая, что будущее энергетической отрасли, наряду с нефтегазовой инженерией, связано также с возобновляемыми источниками энергии, мы должны уделить внимание подготовке соответствующих кадров уже сегодня", - сказал Асланбейли.

Форум развития образования, посвященный 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева, проходит в Баку при организации Министерства науки и образования совместно с Фондом развития образования.