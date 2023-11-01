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В Азербайджане обсуждают внедрение двойных дипломов по специальностям в сфере ВИЭ

В Азербайджане обсуждают внедрение двойных дипломов по специальностям в сфере ВИЭ Ведутся переговоры с Министерством науки и образования Азербайджана о внедрении двойных дипломов по специальностям в области возобновляемой энергетики.
Наука и образование
1 ноября 2023 г. 16:21
В Азербайджане обсуждают внедрение двойных дипломов по специальностям в сфере ВИЭ

Ведутся переговоры с Министерством науки и образования Азербайджана о внедрении двойных дипломов по специальностям в области возобновляемой энергетики.

Как сообщает Report, об этом сказал вице-президент BP по внешним связям и коммуникациям в Каспийском регионе Бахтияр Асланбейли на панельном обсуждении на тему "Университетско-промышленное партнерство" в рамках Форума развития образования.

По его словам, в Азербайджане в настоящее время не готовят достаточно специалистов в области энергетики из возобновляемых источников.

"Учитывая, что будущее энергетической отрасли, наряду с нефтегазовой инженерией, связано также с возобновляемыми источниками энергии, мы должны уделить внимание подготовке соответствующих кадров уже сегодня", - сказал Асланбейли.

Форум развития образования, посвященный 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева, проходит в Баку при организации Министерства науки и образования совместно с Фондом развития образования.

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Версия на английском языке Double degree programs with specialties related to renewable energy may be introduced in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda bərpaolunan enerji sahəsində ikili diplomlu ixtisas yaradıla bilər

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