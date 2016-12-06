В Азербайджане между школами и занимающимися репетиторством педагогами будет заключен контракт

Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ "Вопрос приватизации в дальнейшем некоторых общеобразовательных школ неактуален".

Как сообщает Report, об этом в заявлении журналистам сказала заведующая Управлением образования города Баку Махаббат Велиева.

По ее словам, с точки зрения доступности образования для детей государственные школы следует оставить: "Поэтому данный вопрос не стоит на повестке. Может быть, он будет рассмотрен в будущем".

М.Велиева отметила, что в будущем планируется заключение контракта между школами и занимающимися репетиторством педагогами.

Заведующая управлением добавила, что с нового учебного года организованы не противоречащие работе школ различные спортивные, творческие кружки: "Подписаны контракты и подобные кружки уже действуют. За счет дополнительных выплат родителей в школах учащимся оказываются дополнительные услуги. Цены устанавливаются управлением. При этом учитывается территория расположения школы, общее состояние учебного заведения, вид деятельности. Цены будут меняться в зависимости от этого".