В Азербайджане меняются правила признания иностранных дипломов

Правительству представлен новый проект о внесении изменений в Правила признания иностранных квалификаций (дипломов).

Правительству представлен новый проект о внесении изменений в Правила признания иностранных квалификаций (дипломов).

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства по обеспечению качества образования Эльдар Оруджев.

По его словам, в проекте новых правил будет концепция частичного признания, и знания, полученные студентами за рубежом, будут признаны нами: "Им будет предоставлено право получить кредитные единицы, которых не хватает для учебы в высших учебных заведениях Азербайджана, чтобы они смогли учиться дальше по выбранной специальности и завершить учебу. В связи с этим процессом долгое время велись обсуждения. Думаю, что в начале следующего года проект будет утвержден. После нового изменения кредиты этих лиц будут признаны и им выдадут сертификаты о частичном признании диплома".