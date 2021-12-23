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В Азербайджане меняются правила признания иностранных дипломов

В Азербайджане меняются правила признания иностранных дипломов Правительству представлен новый проект о внесении изменений в Правила признания иностранных квалификаций (дипломов).
Наука и образование
23 декабря 2021 г. 13:13
В Азербайджане меняются правила признания иностранных дипломов
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Правительству представлен новый проект о внесении изменений в Правила признания иностранных квалификаций (дипломов).

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства по обеспечению качества образования Эльдар Оруджев.

По его словам, в проекте новых правил будет концепция частичного признания, и знания, полученные студентами за рубежом, будут признаны нами: "Им будет предоставлено право получить кредитные единицы, которых не хватает для учебы в высших учебных заведениях Азербайджана, чтобы они смогли учиться дальше по выбранной специальности и завершить учебу. В связи с этим процессом долгое время велись обсуждения. Думаю, что в начале следующего года проект будет утвержден. После нового изменения кредиты этих лиц будут признаны и им выдадут сертификаты о частичном признании диплома".

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Версия на английском языке Rules of recognition of foreign diplomas being changed in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda xarici diplomların tanınması qaydaları dəyişdirilir

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