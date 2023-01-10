В Азербайджане будет изменен порядок перевода студентов

В период зимних каникул текущего учебного года вопросы, связанные с восстановлением и возвращением из академического отпуска студентов, будут рассматриваться в традиционном порядке.

В период зимних каникул этого учебного года в традиционном порядке будут рассматриваться вопросы восстановления и возвращения из академического отпуска студентов. Но перевод студентов на обучение по другой специальности или изменения формы обучения осуществляться не будет.

Как сообщили Report в министерстве науки и образования, в настоящее время готовятся изменения в законодательство с целью усовершенствования нормативно-правовой базы для упрощения процесса перевода студентов и их восстановления.

В связи с этим в период зимних каникул 2022-2023 учебного года не будет осуществляться перевод студентов как внутри страны, так и из высших и средних профессиональных учебных заведений зарубежных стран посредством портала transfer.edu.az.

Вопросы перевода и восстановления студентов в очередной раз будут рассматриваться в период летних каникул 2022-2023 учебного года.