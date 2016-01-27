​В Азербайджане ликвидируется установленный для магистров лимит на срок обучения

Баку. 27 января.REPORT.AZ/ "На сегодняшний день лишь 25-30% выпускников магистратуры продолжают учебу в докторантуре. То есть, 70% магистров не проявляют интереса к данной области".

Как сообщает Report, об этом, при обсуждении законопроекта "Об образовании", заявил председатель парламентского комитета по науке и образованию Иса Габиббейли.

По его словам, в связи с данным вопросом в обществе сложилось различное мнение: "Большинство желающих занять вакансии в госслужбе магистров набирают высокие баллы, и как результат этого, они обеспечиваются работой. Мы не против этого. Это их право. Однако, нужно признать, что сегодня многие предпочитают занять место в госслужбе, нежели продолжить учебу. Причина в том, что зарплата госслужащих высокая, что в какой-то мере препятствует приходу в академию молодых кадров".

И.Габиббейли считает необходимым производить прием в магистратуру по двум направлениям.

Он сказал об исключении из законопроекта "О науке" срока обучения для магистров по специальности и магистров по исследованиям. Отметим, что в законопроекте для магистров по специальности предусматривалось 2 года обучения, а для магистров по исследованиям - 1 год: "Мы посчитали, что данная процедура может регулироваться положением и уставом исполнительной организации в министерстве образования. Поэтому, данный лимит был исключен нами из законопроекта "О науке".

Отметим, что законопроект "О науке" был рекомендован в повестку весенней сессии Милли Меджлиса.