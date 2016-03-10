В Азербайджане ликвидирована специальность инженерии информационных технологий и систем

10 марта, 2016 16:35

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Кабинет министров Азербайджана внес изменения в решение "Об утверждении Классификации специализаций (программ) уровня бакалавра высшего образования". Как сообщает Report, решение подписал премьер-министр Артур Раси-заде. Изменения внесены с учетом предложений Университета "АДА". Согласно изменению, ликвидирована специальность "Инженерии информационных технологий и систем в "Группе технических и технологических специальностей" классификации. Вместо этого созданы специальности инженерии информационных технологий и системной инженерии.