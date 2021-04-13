В Азербайджане коронавирус выявлен еще у 11 учителей, 6 школ закрылись

Еще 6 средних школ в Уджарском районе закрыты из-за коранавируса.

Еще 6 средних школ в Уджарском районе закрыты из-за коранавируса.

Как сообщает верхнеширванское бюро Report, на основании заключения Уджарского районного центра гигиены и эпидемиологии было временно приостановлено обучение в традиционной форме в средней школе №1 в селе Газьян, школе №2 в селе Алпоут, а также в полных средних школах сел Гарабёрк, Растаджа, Кучакенд и Баргюшад.

Это связано с тем, что 11 учителей названных школ сдали положительные тесты на COVID-19. В учебных заведениях, деятельность которых приостановлена, решено проводить занятия в режиме онлайн.

В настоящее время в школах проводится дезинфекция.

Отметим, что в целом в Уджарском районе действуют 45 средних школ.