О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Азербайджане коронавирус выявлен еще у 11 учителей, 6 школ закрылись

В Азербайджане коронавирус выявлен еще у 11 учителей, 6 школ закрылись Еще 6 средних школ в Уджарском районе закрыты из-за коранавируса.
Наука и образование
13 апреля 2021 г. 15:17
В Азербайджане коронавирус выявлен еще у 11 учителей, 6 школ закрылись
0 : 00
0 : 00

Еще 6 средних школ в Уджарском районе закрыты из-за коранавируса.

Как сообщает верхнеширванское бюро Report, на основании заключения Уджарского районного центра гигиены и эпидемиологии было временно приостановлено обучение в традиционной форме в средней школе №1 в селе Газьян, школе №2 в селе Алпоут, а также в полных средних школах сел Гарабёрк, Растаджа, Кучакенд и Баргюшад.

Это связано с тем, что 11 учителей названных школ сдали положительные тесты на COVID-19. В учебных заведениях, деятельность которых приостановлена, решено проводить занятия в режиме онлайн.

В настоящее время в школах проводится дезинфекция.

Отметим, что в целом в Уджарском районе действуют 45 средних школ.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Daha 11 müəllimdə koronavirus aşkarlanıb, 6 məktəb bağlanıb

Новости партнеров

Экслюзивные новости

В Азербайджане разрешили тренировки еще по трем видам спорта
В Азербайджане разрешили тренировки еще по трем видам спорта
13 апреля 2021 г. 13:15
Евро-2020: Стало известно время возобновления продажи билетов на игры в Баку
Евро-2020: Стало известно время возобновления продажи билетов на игры в Баку
9 апреля 2021 г. 16:32
Депутат Госдумы: По всем ключевым вопросам позиции России и Азербайджана совпадают
Депутат Госдумы: По всем ключевым вопросам позиции России и Азербайджана совпадают
8 апреля 2021 г. 16:01
На директора Центральной больницы Агдаша заведено уголовное дело
На директора Центральной больницы Агдаша заведено уголовное дело
6 апреля 2021 г. 16:49
Арестовано имущество экс-главы Фонда господдержки развития СМИ
Арестовано имущество экс-главы Фонда господдержки развития СМИ
5 апреля 2021 г. 13:29
В Азербайджане выявлена выплата пенсий мертвым душам
В Азербайджане выявлена выплата пенсий "мертвым душам"
5 апреля 2021 г. 11:34
В Милли Меджлис поступил отчет Счетной палаты за 2020 год
В Милли Меджлис поступил отчет Счетной палаты за 2020 год
5 апреля 2021 г. 11:11
Президент Азеррейла: Некоторые наши волейболистки продают сладости
Президент "Азеррейл"а: Некоторые наши волейболистки продают сладости
3 апреля 2021 г. 16:18
Может ли вакцина нарушить пост? - комментарий УМК 
Может ли вакцина нарушить пост? - комментарий УМК 
2 апреля 2021 г. 12:39
Брайза: Соглашение по Достлуг создает ряд новых возможностей для региона
Брайза: Соглашение по "Достлуг" создает ряд новых возможностей для региона
1 апреля 2021 г. 16:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi