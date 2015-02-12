​В Азербайджане возросло количество групп специальностей на вступительных экзаменах

Баку. 12 февраля. REPORT. AZ/ С этого года количество групп специальностей на вступительных экзаменах возрастет на одну группу и составит 5.

Об этом Report сообщили в Государственной комиссии по приему студентов (ГКПС).

По информации, в V группу специальностей входят специальности, требующие особых способностей (за исключением специальностей архитектурного и дизайнерского профиля).

Для участия в конкурсе по V группе специальностей абитуриенты, окончившие школы несколько лет назад, должны сдать вступительный экзамен в том же порядке, что и выпускные экзамены на уровне полного среднего образования и образования, полученного за рубежом. Они примут участие в конкурсе в соответствии с полученными на экзамене результатами. На вступительном экзамене не смогут участвовать абитуриенты, окончившие средние школы страну в этом году. Они примут участие в конкурсе по результатам выпускных экзаменов.

Согласно изменениям, с этого года выпускные экзамены на базе полного среднего образования по родному языку (для учащихся азербайджанского сектора - по азербайджанскому языку, а для учащихся русского сектора - по русскому языку), математике и иностранному языку будут проведены ГКПС в централизованном порядке. Учащиеся школ, где иностранный язык не преподавался, сдадут экзамен по химии.

Задания по каждому из предметов будут состоять из 30 вопросов. В целом, абитуриенты должны ответить на 90 тестовых вопросов, а также выполнить письменную работу на предложенную тему.

Учащиеся, получившие образование на английском и русском языках, сдадут выпускные экзамены только по математике и иностранному языку. По каждому предмету им предоставляется по 30 тестовых заданий, в целом 60 заданий. Продолжительность экзамена составит 1,5 часа.