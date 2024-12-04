В Азербайджане к осени 2026 года планируют открыть до 100 тыс. дополнительных дошкольных подготовительных мест

11:37

В Азербайджане к сентябрю-октябрю 2026 года планируется открыть до 100 тыс. дополнительных дошкольных подготовительных мест.

Как сообщает Report, об этом сказал министр науки и образования Эмин Амруллаев на II международной конференции "Новый взгляд на качество дошкольного образования".

По его словам, уже открыто свыше 50 тыс. дополнительных дошкольных подготовительных мест: "Мы думаем, что сможем довести этот показатель до 100 тыс., если пилотные проекты окажутся успешными. Новые детские сады, строящиеся на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, также приведут к увеличению этих показателей".