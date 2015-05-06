В Азербайджане изменится система выплаты стипендий

Министр: “В нынешнем механизме есть пробелы”

Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Министерство образования Азербайджана подготовило новый механизм выплаты стипендий студентам, обучающимся на основе государственного заказа в высших учебных заведениях. Как сообщает Report, об этом заявил министр образования Микаил Джаббаров в своем выступлении в Caspian European Club.

Министр отметил, что, в соответствии с нынешней системой образования, приемные экзамены в вузы проходят в централизованной форме. Студентам, набравшим высокие баллы и получившим право обучаться за государственный счет, в течение 4 лет (бакалавриат) будет выдаваться стипендия при условии, если они не будут иметь неудовлетворительные оценки: "Таким образом, мы принимаем решение о выдаче государством стипендии студентам в течение 4 лет на основе однажды проведенного экзамена на выявление знаний. Однако в этом механизме есть пробелы, и есть вопросы, влияющие на процесс образования. В системе образования должна быть конкуренция".

М.Джаббаров отметил, что по новому механизму оплата образования со стороны государства и выплата стипендий будут разграничены: "Согласно новому механизму, если студент получит возможность бесплатного образования, выплата ежемесячной стипендии будет определяться процессом обучения и академическими успехами".