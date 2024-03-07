В Азербайджане изменились правила восстановления в вузах

В Азербайджане изменились правила восстановления отчисленных студентов в высших учебных заведениях.

В Азербайджане изменились правила восстановления отчисленных студентов в высших учебных заведениях.

Как сообщает Report, соответствующее решение приняла коллегия Министерства науки и образования.

В новых правилах указано, что отчисленные студенты в течение последующих 15 лет могут подать заявление о восстановлении в вузе, в котором учились. При этом студенты приступят к учебе лишь в той сессии (осенней либо весенней), в которой были отчислены.

В случае реорганизации или ликвидации вуза (за исключением специального высшего образовательного учреждения) студент может восстановиться в учебном заведении, являющемся правопреемником его вуза. При отсутствии такового, вуз определяет Министерство науки и образования.