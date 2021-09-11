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В Азербайджане изменены дни школьных каникул

В Азербайджане изменены дни школьных каникул В Азербайджане внесены изменения в дни школьных каникул.
Наука и образование
11 сентября 2021 г. 13:07
В Азербайджане изменены дни школьных каникул

В Азербайджане внесены изменения в дни школьных каникул.

Как передает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее решение.

Согласно приказу, в целях обеспечения полного усвоения учащимися учебной программы (с учетом даты начала учебного года) в начальных классах в период осенних каникул учебными днями считаются 16-18 ноября, в период зимних каникул - 27, 28 января.

Кроме того, для учащихся старших классов в период осенних каникул учебными днями будут считаться 16-19 ноября, в период зимних каникул - 27, 28 и 31 января.

Решение подписано с учетом изменения даты начала учебного года. Цель заключается в обеспечении полного усвоения учащимися учебной программы.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda məktəblilərin tətil günlərində dəyişiklik edilib

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