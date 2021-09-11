В Азербайджане изменены дни школьных каникул

В Азербайджане внесены изменения в дни школьных каникул.

В Азербайджане внесены изменения в дни школьных каникул.

Как передает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее решение.

Согласно приказу, в целях обеспечения полного усвоения учащимися учебной программы (с учетом даты начала учебного года) в начальных классах в период осенних каникул учебными днями считаются 16-18 ноября, в период зимних каникул - 27, 28 января.

Кроме того, для учащихся старших классов в период осенних каникул учебными днями будут считаться 16-19 ноября, в период зимних каникул - 27, 28 и 31 января.

Решение подписано с учетом изменения даты начала учебного года. Цель заключается в обеспечении полного усвоения учащимися учебной программы.