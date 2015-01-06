​В Азербайджане изменена дата проведения вступительных экзаменов в магистратуру

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ В связи с предстоящими I Европейскими Олимпийскими играми "Баку-2015" изменена дата проведения вступительных экзаменов в магистратуру. Как сообщает Report, об этом сегодня на пресс-конференции заявил завотделом Государственной комиссии по приему студентов (ГКПС) Натик Алиев. По его словам, в связи с проведением в этом году в Баку I Европейских Олимпийских игр, в график проведения экзаменов в магистратуру внесены некоторые изменения: "Если в прошлом году первый этап вступительного экзамена проводился в марте, то в этом году предполагается провести этот экзамен в конце февраля".

Что касается второго этапа экзамена, то в этом году проведение его предполагается в конце апреля или же начале мая, тогда как в прошлом году он проводился в конце мая, отметил Н. Алиев.

Завотделом также проинформировал присутствующих о плане приема в магистратуру в этом году: "В настоящее время уточняется количество специальностей, на которые будет проводится прием. В списке нет новых специальностей. Однако, информация об их количестве и плане приема будет обнародована в конце марта или начале апреля".