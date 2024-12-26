В Азербайджане изменен порядок сертификации воспитателей детсадов

В Азербайджане изменен порядок сертификации педагогов-воспитателей, работающих в государственных дошкольных образовательных учреждениях.

В Азербайджане изменен порядок сертификации педагогов-воспитателей, работающих в государственных дошкольных образовательных учреждениях.

Как сообщает Report, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.

С изменением Министерство образования Нахчыванской Автономной Республики, наряду с местными филиалами Государственного агентства дошкольного и общего образования при Министерстве науки и образования Азербайджана будет регистрировать в подсистеме педагогов, участвующих в сертификации, и обеспечивать их участие в указанное время.