В Азербайджане готовят госпрограмму для регулирования в сфере перевода

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ "В Азербайджане готовят государственную программу, которая будет регулировать проведение необходимых мер по актуализации языка и перевода, освоение по специфическим отраслям, усовершенствование культуры обучения и практики".

Как сообщает Report, об этом заявила директор переводческого центра при кабинете министров Азербайджана Афаг Месуд.

Она рассказала о проблемах в сфере перевода. По словам А.Месуд, согласно исследованиям в сфере образования перевода было выявлено, что в ходе приема в высшие учебные заведения в большинстве случаев специальность переводчика отмечается на втором, а то и на третьем месте, из-за того, чтобы не остаться за бортом при недостаточном количестве набранных баллов: "Очень прискорбно, что талантливые студенты, набравшие высокие баллы и придающие большое значение этой профессии, после второго курса уезжают за границу для получения образования и по завершении учебы не возвращаются".