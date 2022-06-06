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В Азербайджане государство оплачивает обучение более 17 тысяч студентов 

В Азербайджане государство оплачивает обучение более 17 тысяч студентов  "Мы начали принимать дополнительные меры для расширения охвата на уровне высшего образования".
Наука и образование
6 июня 2022 г. 12:47
В Азербайджане государство оплачивает обучение более 17 тысяч студентов 

"Мы начали принимать дополнительные меры для расширения охвата на уровне высшего образования".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра образования Идрис Исаев на заседании Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

По его словам, 46% студентов высших учебных заведений получают образование за счет государственного бюджета. Среди получающих образование на платной основе есть студенты, принадлежащие к социально уязвимым группам. Их обучение также оплачивается за счет государственного бюджета. Это вынужденные переселенцы, семьи шехидов, лица, лишенные родительской опеки или потерявшие родителей, инвалиды I или II степени, лица с ограниченными возможностями здоровья. Всего таких студентов, получающих высшее образование составляет 17 400 человек".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 17 400 tələbənin təhsil haqqını dövlət ödəyir

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