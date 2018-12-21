В Азербайджане этой ночью зима вступает в свои права

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня ночью в Азербайджане наступит астрономическая зима.

Как сообщает Report, зима в стране наступит 22 декабря в 02:22:42 часов по бакинскому времени.

Напомним, что во время наступления зимы Солнце находится на минимальной высоте над горизонтом. Между углом падения солнечных лучей и осью вращения Земли возникает самый большой угол. Поэтому в этом сезоне наблюдаются холода.

Отметим, что в 2019 году весна в Азербайджане наступит 21 марта в 01.58 по бакинскому времени, лето – 21 июня в 19.54, осень – 23 сентября в 11.50, зима – 22 декабря в 08.19.