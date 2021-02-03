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В Азербайджане еще 2 ученика и 7 сотрудников школ заразились коронавирусом

В Азербайджане еще 2 ученика и 7 сотрудников школ заразились коронавирусом Министерство образования обнародовало обновленную информацию о случаях заражения коронавирусом в средних школах
Наука и образование
3 февраля 2021 г. 17:45
В Азербайджане еще 2 ученика и 7 сотрудников школ заразились коронавирусом

Министерство образования Азербайджана обнародовало обновленную информацию о случаях заражения коронавирусом в средних школах.

Как сообщили Report в министерстве, у 10 учеников температура тела была выше 37 градусов.

2 ученика начальных классов заразились коронавирусом.

Число зараженных вирусом сотрудников составило 7 человек.

Среди обучающихся в дошкольных подготовительных группах заражения вирусом не зафиксировано.

Отметим, что в стране число учащихся, принявших участие в очных занятиях в школах, составило 285 564 человека.

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Версия на азербайджанском языке Daha 2 şagird və 7 məktəb işçisi koronavirusa yoluxub

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