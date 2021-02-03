В Азербайджане еще 2 ученика и 7 сотрудников школ заразились коронавирусом

Министерство образования обнародовало обновленную информацию о случаях заражения коронавирусом в средних школах

Министерство образования Азербайджана обнародовало обновленную информацию о случаях заражения коронавирусом в средних школах.

Как сообщили Report в министерстве, у 10 учеников температура тела была выше 37 градусов.

2 ученика начальных классов заразились коронавирусом.

Число зараженных вирусом сотрудников составило 7 человек.

Среди обучающихся в дошкольных подготовительных группах заражения вирусом не зафиксировано.

Отметим, что в стране число учащихся, принявших участие в очных занятиях в школах, составило 285 564 человека.