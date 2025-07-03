В Азербайджане экзамен по признанию полученной за рубежом профквалификации смогли сдать лишь 25% кандидатов

В Азербайджане экзамен по признанию полученной за рубежом профквалификации смогли сдать лишь 25% кандидатов

На экзамене по признанию профессиональных квалификаций, полученных за рубежом, 61 кандидат смог набрать проходной балл, в то время как 179 соискателей не справились с испытанием.

Как сообщает Report со ссылкой на Агентство по обеспечению качества в образовании, экзамен проводился 23 июня Государственным экзаменационным центром.

Из 295 зарегистрированных кандидатов в испытании приняли участие 240 человек. Общий показатель успешности по 25 специальностям составил всего 25%.

Среди претендентов на признание квалификации по специальности "Учитель начальных классов" не справились с экзаменом 90% кандидатов. По специальности "Инженер пожарной безопасности" не прошли испытание 87% соискателей. Наиболее критичная ситуация сложилась в юридической сфере: 93% кандидатов, претендующих на признание квалификации "Юриспруденция", не смогли преодолеть минимальный порог.