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В Азербайджане экзамен по признанию полученной за рубежом профквалификации смогли сдать лишь 25% кандидатов

В Азербайджане экзамен по признанию полученной за рубежом профквалификации смогли сдать лишь 25% кандидатов В Азербайджане экзамен по признанию полученной за рубежом профквалификации смогли сдать лишь 25% кандидатов
Наука и образование
3 июля 2025 г. 18:11
В Азербайджане экзамен по признанию полученной за рубежом профквалификации смогли сдать лишь 25% кандидатов

На экзамене по признанию профессиональных квалификаций, полученных за рубежом, 61 кандидат смог набрать проходной балл, в то время как 179 соискателей не справились с испытанием.

Как сообщает Report со ссылкой на Агентство по обеспечению качества в образовании, экзамен проводился 23 июня Государственным экзаменационным центром.

Из 295 зарегистрированных кандидатов в испытании приняли участие 240 человек. Общий показатель успешности по 25 специальностям составил всего 25%.

Среди претендентов на признание квалификации по специальности "Учитель начальных классов" не справились с экзаменом 90% кандидатов. По специальности "Инженер пожарной безопасности" не прошли испытание 87% соискателей. Наиболее критичная ситуация сложилась в юридической сфере: 93% кандидатов, претендующих на признание квалификации "Юриспруденция", не смогли преодолеть минимальный порог.

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Версия на азербайджанском языке Peşə tanınması ilə bağlı keçirilmiş imtahanda 179 namizəd keçid balını toplaya bilməyib

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