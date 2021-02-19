В Азербайджане два вуза прошли аккредитацию

Аккредитационное оценивание было проведено экспертной комиссией

В соответствии с утвержденным министром образования Азербайджана графиком аккредитации, при организации Агентства по обеспечению качества в образовании в Бакинском славянском университете и Бакинской хореографической академии прошло аккредитационное оценивание.

Об этом Report сообщили в Агентстве по обеспечению качества в образовании.

Сообщается, что аккредитационное оценивание было проведено экспертной комиссией, созданной Агентством.

На основании итоговых отчетов по итогам оценивания оба высших учебных заведения по решению Аккредитационного совета Минобразования прошли аккредитацию. На основании соответствующего решения в Агентстве обоим вузам было выдано аккредитационное свидетельство на последующие 5 лет.

Отметим также, что решением Кабмина АР от 14 декабря 2020 года под номером 493 утверждена новая редакция "Правил аккредитации учебных заведений". Эти правила регулируют вопросы аккредитации всех действующих на территории Азербайджанской Республики учебных заведений по всей ступеням образования (в том числе учебных заведений других стран на территории АР, филиалов и представительств) независимо от их подведомственности, имущественной и организационно-правовой формы.