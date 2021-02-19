О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Азербайджане два вуза прошли аккредитацию

В Азербайджане два вуза прошли аккредитацию Аккредитационное оценивание было проведено экспертной комиссией
Наука и образование
19 февраля 2021 г. 13:53
В Азербайджане два вуза прошли аккредитацию
0 : 00
0 : 00

В соответствии с утвержденным министром образования Азербайджана графиком аккредитации, при организации Агентства по обеспечению качества в образовании в Бакинском славянском университете и Бакинской хореографической академии прошло аккредитационное оценивание.

Об этом Report сообщили в Агентстве по обеспечению качества в образовании.

Сообщается, что аккредитационное оценивание было проведено экспертной комиссией, созданной Агентством.

На основании итоговых отчетов по итогам оценивания оба высших учебных заведения по решению Аккредитационного совета Минобразования прошли аккредитацию. На основании соответствующего решения в Агентстве обоим вузам было выдано аккредитационное свидетельство на последующие 5 лет.

Отметим также, что решением Кабмина АР от 14 декабря 2020 года под номером 493 утверждена новая редакция "Правил аккредитации учебных заведений". Эти правила регулируют вопросы аккредитации всех действующих на территории Азербайджанской Республики учебных заведений по всей ступеням образования (в том числе учебных заведений других стран на территории АР, филиалов и представительств) независимо от их подведомственности, имущественной и организационно-правовой формы.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda iki ali məktəb akkreditasiyadan keçirilib

Новости партнеров

Другие новости из категории

Директор колледжа извинилась перед студентами
Директор колледжа извинилась перед студентами
19 февраля 2021 г. 14:33
Минобразования проводит разбирательство в связи с оскорблением директором ученицы
Минобразования проводит разбирательство в связи с оскорблением директором ученицы
19 февраля 2021 г. 12:23
Из-за нехватки комнат в НАНА упраздняются 8 отделов
Из-за нехватки комнат в НАНА упраздняются 8 отделов
18 февраля 2021 г. 12:07
Электронные ресурсы ГЭЦ не будут работать в течение двух дней
Электронные ресурсы ГЭЦ не будут работать в течение двух дней
17 февраля 2021 г. 17:16
Абшеронский отдел образования об инциденте с хиджабом в школе
Абшеронский отдел образования об инциденте с хиджабом в школе
17 февраля 2021 г. 14:36
Директор: Ничто не может заменить традиционное образование
Директор: Ничто не может заменить традиционное образование
17 февраля 2021 г. 11:58
Начался электронный перевод учащихся
Начался электронный перевод учащихся
17 февраля 2021 г. 11:18
Стартует перевод учащихся в электронной форме
Стартует перевод учащихся в электронной форме
16 февраля 2021 г. 16:59
Министр: В этом году число поступивших в профучилища увеличилось на 27%
Министр: В этом году число поступивших в профучилища увеличилось на 27%
16 февраля 2021 г. 15:39
Завершился онлайн-конкурс организованного БВШН художественного чтения 
ФотоЗавершился онлайн-конкурс организованного БВШН художественного чтения 
16 февраля 2021 г. 13:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi