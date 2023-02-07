В Азербайджане до конца года начнут признавать еще восемь специальностей

В Азербайджане до конца года начнут признавать еще восемь специальностей.

В Азербайджане до конца года начнут признавать еще восемь специальностей.

Как сообщает Report, об этом сказала председатель правления Агентства по обеспечению качества в образовании (TKTA) Улькер Саттарова.

По ее словам, будут определены такие специальности, как няня, садовник, оператор-бухгалтер, портной, растениевод, животновод и еще две специальности в зависимости от количества обращений: "Поступило 20 индивидуальных обращений в связи со специальностью "няня". Работа по этому вопросу ведется совместно с известными коммерческими детскими садами. Идет подготовка к экзамену, который планируется провести в ближайшее время. К работе также будут привечены специалисты нескольких известных государственных детских садов. Информация о нянях будет добавлена в наш банк кадров".

Председатель подчеркнула, что в будущем возможно признание документов по ряду не регулируемых в настоящее время законом специальностей, включая специальности ветеринара-техника, колориста и др.