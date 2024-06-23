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В Азербайджане до 1 400 кандидатов сдадут экзамен в резидентуру

В Азербайджане до 1 400 кандидатов сдадут экзамен в резидентуру Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана 23 июня проведет первый этап вступительного экзамена в резидентуру (проверка знаний по основным предметам, вторая попытка).
Наука и образование
23 июня 2024 г. 06:15
В Азербайджане до 1 400 кандидатов сдадут экзамен в резидентуру

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана 23 июня проведет первый этап вступительного экзамена в резидентуру (проверка знаний по основным предметам, вторая попытка).

Как сообщает Report, для участия в экзамене зарегистрировались 1 373 кандидата.

Из них 223 человека являются выпускниками текущего года, 522 - предыдущих лет, 628 человек закончат обучение в ближайшие годы, 13 человек являются гражданами иностранных государств.

Экзамены в Баку и Нахчыване начнутся в 10:00, кандидаты, прибывшие менее чем за 15 минут до начала - после 09:45, не будут допущены к экзаменам.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün 1 373 namizəd rezidenturaya imtahan verəcək

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