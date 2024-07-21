В Азербайджане для кандидатов на должность судьи будет проведен экзамен

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проведет письменный экзамен для кандидатов на должность судьи.

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проведет письменный экзамен для кандидатов на должность судьи.

Как передает Report со ссылкой на Центр, экзамен будет проведен в Корпусе электронных экзаменов ведомства.

Для участия в экзамене зарегистрировались 173 человека. Экзамен начнется в 11:00 и продлится 4 часа.

Приходя на экзамен, кандидаты должны иметь при себе оригинал документа, удостоверяющего личность, и "Лист пропуска на экзамен".

При отсутствии одного из указанных документов или наличии несоответствия между ними абитуриент не будет допущен к экзамену. Кандидаты должны прибыть к экзаменационному зданию не позднее, чем за час до начала экзамена.