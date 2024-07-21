В Азербайджане для кандидатов на должность судьи будет проведен экзамен

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проведет письменный экзамен для кандидатов на должность судьи.
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Для участия в экзамене зарегистрировались 173 человека. Экзамен начнется в 11:00 и продлится 4 часа.
Приходя на экзамен, кандидаты должны иметь при себе оригинал документа, удостоверяющего личность, и "Лист пропуска на экзамен".
При отсутствии одного из указанных документов или наличии несоответствия между ними абитуриент не будет допущен к экзамену. Кандидаты должны прибыть к экзаменационному зданию не позднее, чем за час до начала экзамена.