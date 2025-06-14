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В Азербайджане для 113 тыс. выпускников сегодня прозвучит последний звонок

В Азербайджане для 113 тыс. выпускников сегодня прозвучит последний звонок В Азербайджане сегодня завершается 2024/2025 учебный год, во всех общеобразовательных учреждениях прозвенит символический последний звонок.
Наука и образование
14 июня 2025 г. 07:00
В Азербайджане для 113 тыс. выпускников сегодня прозвучит последний звонок

В Азербайджане сегодня завершается 2024/2025 учебный год, во всех общеобразовательных учреждениях прозвенит символический последний звонок.

Report напоминает, что каждое образовательное учреждение должно организовать традиционное мероприятие на своей территории.

В 2024/2025 учебном году около 113 тысяч учащихся XI классов и примерно 158 тысяч учащихся IX классов общеобразовательных учреждений заканчивают обучение.

В то же время в текущем учебном году 84 человека получат полное среднее образование в образовательных учреждениях, функционирующих на освобожденных от оккупации территориях.

Согласно информации Государственного агентства по дошкольному и общему образованию, уже приняты все необходимые меры для обеспечения выпускников документами об образовании.

"Еще раз напоминаем руководителям школ о важности организации мероприятия в соответствии с его сущностью и требованиями инструкции. Просим родителей уделить особое внимание безопасности и здоровью своих детей в этот знаменательный день", - говорилось в сообщении госагентства.

Вручение аттестатов о полном среднем образовании выпускникам XI классов планируется в период с 14 по 20 июня, а аттестатов об общем среднем образовании - с 23 по 28 июня.

Отметим, что с 2015 года последний звонок в школах Азербайджана проводится не 31 мая, а 14 июня. Согласно изменению, внесенному в "Образцовый устав общеобразовательной школы" постановлением Кабинета Министров №362 от 30 октября 2014 года, с 2015/2016 учебного года учебные занятия в общеобразовательных школах начинаются 15 сентября и заканчиваются 14 июня.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün Azərbaycan məktəblərində 113 minə yaxın məzun üçün “Son zəng” çalınacaq

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