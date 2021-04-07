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В Азербайджане директор школы скончалась от коронавируса

В Азербайджане директор школы скончалась от коронавируса Директор школы в Гахском районе скончалась от коронавируса.
Наука и образование
7 апреля 2021 г. 18:35
В Азербайджане директор школы скончалась от коронавируса

Директор школы в Гахском районе скончалась от коронавируса.

Как сообщает северо-западное бюро Report, директор школы-лицея №2 города Гах Шякяр Абдуллаева (1937 г. р) заразилась коронавирусом некоторое время назад.

84-летняя Ш.Абдуллаева проходила лечение в одной из столичных больниц.

Ш.Абдуллаева начала педагогическую деятельность с 1959 года, за время работы она была награждена 69 дипломами и почетными грамотами. С 1979 года и до конца жизни она возглавляла самую большую школу района. В 2005 году Ш.Абдуллаева была удостоена почетного звания "Заслуженный учитель".

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanda 84 yaşlı məktəb direktoru koronavirusdan ölüb

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