В Азербайджане директор школы скончалась от коронавируса

Директор школы в Гахском районе скончалась от коронавируса.

Директор школы в Гахском районе скончалась от коронавируса.

Как сообщает северо-западное бюро Report, директор школы-лицея №2 города Гах Шякяр Абдуллаева (1937 г. р) заразилась коронавирусом некоторое время назад.

84-летняя Ш.Абдуллаева проходила лечение в одной из столичных больниц.

Ш.Абдуллаева начала педагогическую деятельность с 1959 года, за время работы она была награждена 69 дипломами и почетными грамотами. С 1979 года и до конца жизни она возглавляла самую большую школу района. В 2005 году Ш.Абдуллаева была удостоена почетного звания "Заслуженный учитель".