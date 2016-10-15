В Азербайджане директор школы назначен начальником районного отдела образования

Агджабеди. 15 октября. REPORT.AZ/ В Агджабединский районный отдел образования назначен новый начальник.

Как сообщает карабахское бюро Report, директор полной средней школы №8 имени С.Ибрагимова Агджабединского района Анар Гасымов соответствующим приказом назначен директором отдела образования.

Напомним, что прежний начальник районного отдела образования Мехди Акпер оглу Ахмедов освобожден от занимаемой должности за допущенные в работе недочеты, выявленные в результате проверок со стороны министерства финансов.