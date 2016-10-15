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    В Азербайджане директор школы назначен начальником районного отдела образования

    Прежний начальник снят с должности за допущенные в работе недочеты

    Агджабеди. 15 октября. REPORT.AZ/ В Агджабединский районный отдел образования назначен новый начальник. 

    Как сообщает карабахское бюро Report, директор полной средней школы №8 имени С.Ибрагимова Агджабединского района Анар Гасымов соответствующим приказом назначен директором отдела образования.

    Напомним, что прежний начальник районного отдела образования Мехди Акпер оглу Ахмедов освобожден от занимаемой должности за допущенные в работе недочеты, выявленные в результате проверок со стороны министерства финансов. 

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