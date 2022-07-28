В Азербайджане дан старт реформам в области науки и образования

Указом президента Азербайджана дан старт реформам как в области науки, так и в сфере образования.

Указом президента Азербайджана дан старт реформам как в области науки, так и в сфере образования.

Вопросами развития науки в Азербайджане теперь будут заниматься и НАНА, и Министерство науки и образования. Реформы важны с точки зрения проведения научных исследований, повышения качества преподавания, улучшения деятельности высших учебных заведений и интеграции научных достижений в экономику.

Хотя институты Национальной академии наук, в основном связанные с техническими, естественными науками, переданы в подчинение Министерства науки и образования, это не означает, что Академия будет ликвидирована.

Гуманитарные институты остаются на балансе НАНА. Гянджинское, Нахчыванское отделения НАНА, а также Шекинский и Лянкяранский научные центры продолжат свою деятельность в ведомстве этой структуры.

Как сообщает Report, сокращение ученых, сотрудников научных учреждений не предполагается, а новый статус организации будет определен ее новым уставом. В НАНА пройдут выборы президента, действительных и членов-корреспондентов. Научные институты, оставшиеся на балансе НАНА и переданные Министерству науки и образования, продолжат свою работу в прежнем порядке.

Подведомственными НАНА научными учреждениями являются:

Институт истории им. Аббасгулу ага Бакиханова;

Институт археологии, этнографии и антропологии;

Институт востоковедения им. академика Зии Буниятова;

Институт философии и социологии;

Институт литературы им. Низами Гянджеви;

Институт языкознания им. Насими;

Институт архитектуры и искусства;

Институт рукописей имени Мухаммеда Физули;

Институт Фольклора;

Институт Истории Науки;

Институт Кавказоведения;

Научный Центр "Азербайджанская Национальная Энциклопедия";

Центральная Научная Библиотека;

Издательство "Наука".

Отметим, что в указе предусмотрено решение материально-технических вопросов как НАНА, так и Министерства науки и образования.