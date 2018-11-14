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    В Азербайджане будут созданы специальные дошкольные учебные заведения санаторного типа

    Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ В Азербайджане будут созданы специальные дошкольные учебные заведения санаторного типа, а также специальные дошкольные учебные заведения для детей с ограниченными возможностями здоровья.

    Как сообщает Report, решение об этом подписал премьер-министр Новруз Мамедов.

    Согласно решению, будет организована психологическая служба в дошкольных образовательных учреждениях.

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