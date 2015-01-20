 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Азербайджане будут созданы современные профессиональные учебные центры

    Реализация государственной программы будет осуществляться со следующего года

    Баку. 20 января. REPORT.AZ/ В Азербайджане будут созданы профессиональные учебные центры и комплексы с современным оснащением. Как сообщает Report, данный пункт включен в утвержденный президентом Ильхамом Алиевым план действий по реализации "Государственной стратегии по развитию образования в Азербайджанской Республике".

    Согласно плану, подготовка проекта государственной программы по созданию новых центров и комплексов на 2015-2016 годы поручена министерству образования и министерству экономики и промышленности. Наряду с этим, утверждение вышеуказанной государственной программы в 2016 году возложено на Кабинет министров.

    Реализация государственной программы по созданию профессиональных учебных центров и комплексов в 2016-2024 годах поручена министерству образования и министерству экономики и промышленности.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi