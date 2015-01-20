В Азербайджане будут созданы современные профессиональные учебные центры

Баку. 20 января. REPORT.AZ/ В Азербайджане будут созданы профессиональные учебные центры и комплексы с современным оснащением. Как сообщает Report, данный пункт включен в утвержденный президентом Ильхамом Алиевым план действий по реализации "Государственной стратегии по развитию образования в Азербайджанской Республике".

Согласно плану, подготовка проекта государственной программы по созданию новых центров и комплексов на 2015-2016 годы поручена министерству образования и министерству экономики и промышленности. Наряду с этим, утверждение вышеуказанной государственной программы в 2016 году возложено на Кабинет министров.

Реализация государственной программы по созданию профессиональных учебных центров и комплексов в 2016-2024 годах поручена министерству образования и министерству экономики и промышленности.